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Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Kurye Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi, 25 yaşındaki motokurye Murat Erkılıç hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 05:21
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 05:33
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Kurye Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası Sonrası Acı Kaybı

Osmangazi ilçesinde meydana gelen üzücü kaza, genç bir motokuryenin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Bursa'nın Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Murat Erkılıç (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, aniden kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre savrulurken, sürücü bariyerlerin arasında sıkıştı.

Olay Yerinde Yaşananlar

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erkılıç'ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otopsi İşlemleri

Hayatını kaybeden genç motokuryenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durumu değerlendirmek için gerekli tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

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