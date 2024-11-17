Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Tehlikeli Çarpışma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Süleymaniye Mahallesi 1. Cadde üzerinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Mustafa E. yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile Emirhan A. (19) idaresindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten yere düşen Emirhan A., ağır yaralı olarak yerden kaldırıldı.

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.