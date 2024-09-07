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Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Yaralandı

Bursa'da dönüş yapan bir araca çarpan motosikletteki kardeşler yaralandı; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:54
Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaralı Kardeşler Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapan bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve kardeşi yaralandı.

Kaza Detayları

Kazada, T.S. (22) tarafından kullanılan 16 BJE 339 plakalı motosiklet, E.U. (50) idaresindeki dönüş yapan 16 RAT 07 plakalı otomobile çarptı. Kaza, Göl Yolu Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunun yakınında gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Motosiklet sürücüsü T.S. ve 13 yaşındaki kardeşi C.S. kazada yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İki yaralı, hemen ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kameralarında Anbean

Kaza anı, olayın gerçekleştiği düğün salonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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