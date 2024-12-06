Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza, motosiklet sürücüsü için ciddi sonuçlar doğurdu. Bursa-Ankara kara yolu'nda, Süha R. (20) tarafından kullanılan 16 BEP 502 plakalı motosiklet, Avarlar kavşağında yan yola girdiği sırada yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ikiye ayrılırken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza sırasındaki hızlı müdahale, 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlıca olay yerine yönlendirilmesiyle gerçekleşti. Yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Süha R.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.