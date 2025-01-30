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Bursa'da Mübadillerin Anısına Duygusal Yolculuk Canlandırıldı

Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla, mübadillerin göç yolculuğu canlandırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:16
Bursa'da Mübadillerin Anısına Duygusal Yolculuk Canlandırıldı

Bursa'da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anma Etkinliği

Bursa'da, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı anısına düzenlenen etkinlikte, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı. Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen program, "Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün" temasıyla Mütareke Müze Evi önünde gerçekleştirildi.

Tiyatro Gösterisi ile Hatırlatma

Etkinlikte, Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen tiyatral gösteride, dönemin giysilerini giyen temsili mübadiller, ellerinde bavullarıyla kayıklara binerek göç yolculuğuna çıktılar. Ayrıca, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller de denize atılan karanfillerle anıldı.

Başkan Dalgıç'tan Anlamlı Mesajlar

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törende yaptığı konuşmada, mübadele acısının üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını ve unutulmaması gerektiğini vurguladı. Dalgıç, kültürü gelecek nesillere aktarmanın önemine değinerek, "Günümüzde göç, bir afet olarak kabul ediliyor. Bizler, bu afeti 100 yıl önce yaşamış insanlarız. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' parolasını yaşatmak için daha anlayışlı olmalı ve göçmenlerin sorunlarına katkımızı eksik etmemeliyiz," dedi.

Mübadil Vakfından Duyurular

Etkinlikte, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği Kadın Kolları Komisyon Başkanı Birsen Kermen de vakfın 102. yıl bildirgesini okudu. Bu duygu dolu anma, katılımcılar için hem geçmişi anma hem de kültürel bellek oluşturma imkanı sundu.

Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe...

Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı. Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğunca sunulan gösteride, dönemin giysilerini giyen ve ellerinde bavullar taşıyan temsili mübadiller, kayıklara binerek yolculuğa çıktı.

Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe...

Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı. Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğunca sunulan gösteride, dönemin giysilerini giyen ve ellerinde bavullar taşıyan temsili mübadiller, kayıklara binerek yolculuğa çıktı.

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