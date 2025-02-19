Bursa'da Muhtarlar Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Korosu'nu düzenlediği konserle sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 02:01
Bursa'da Muhtarlar Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Bursa'da Muhtarlar Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri, müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Bu etkinlikler kapsamında Muhtarlar Korosu, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Muhtarlar Korosu'nın Performansı

Konser; şef Serkan Kiviz yönetiminde gerçekleştirildi. Gecede, koro Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısındaydı. Performansları, orkestra eşliğinde büyük beğeni topladı.

İlgiden Memnuniyet

Konser sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan şef, orkestra ve koro, uzun süre alkışlandı. Bu etkinlik, Bursa'nın sanat yaşamına önemli bir katkıda bulundu ve katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, "Muhtarlar Korosu" konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, "Muhtarlar Korosu" konser verdi.

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