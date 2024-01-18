Bursa'da nefessiz kalan 3 aylık bebek annesinin kucağında hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesi tarafından emzirildikten sonra uyutulan 3 aylık kız bebek, cansız halde bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen kız bebek hayata döndürülemedi.

Bursa'da nefessiz kalan 3 aylık bebek annesinin kucağında hayatını kaybetti
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Mesudiye Mahallesi Mercan Sokak'ta oturan Ömer ve Büşra Özdemir çiftinin 3 aylık kız bebekleri Merva, annesi emzirdikten sonra uykuya daldı. Anne, kızını daha sonra hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 aylık Merva bebek, annesinin emzirip uyuttuğu sırada nefes alamadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bebeğin kalp atışlarının durduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Merva bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölüm sebebinin tespiti için cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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