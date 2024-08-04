Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü, İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir off-road aracı uçurumdan yuvarlandı. Araçtaki iki kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, olay Kıran Yaylası'nda yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, bir off-road aracının zirvedeki uçurumdan yuvarlandığı ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı bildirildi.

Kurtarma Operasyonu

Yaralanan sürücü Ş.T. (26) ve arkadaşı Ş.P. (23) için bölgeye hızla jandarma asayiş ekipleri, JAK, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ş.T.'nin kullandığı aracın, manevra yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma düştüğü belirlendi.

Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldılar

Yaralılar, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait S-70 Sikorsky vinçli kurtarma helikopteriyle bölgeden alındı ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.