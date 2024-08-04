Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü, İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı

İnegöl'deki off-road kazasında yaralanan iki kişi, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Durumları ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:20
Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü, İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir off-road aracı uçurumdan yuvarlandı. Araçtaki iki kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, olay Kıran Yaylası'nda yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, bir off-road aracının zirvedeki uçurumdan yuvarlandığı ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı bildirildi.

Kurtarma Operasyonu

Yaralanan sürücü Ş.T. (26) ve arkadaşı Ş.P. (23) için bölgeye hızla jandarma asayiş ekipleri, JAK, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ş.T.'nin kullandığı aracın, manevra yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma düştüğü belirlendi.

Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldılar

Yaralılar, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait S-70 Sikorsky vinçli kurtarma helikopteriyle bölgeden alındı ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor