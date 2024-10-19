Bursa'da Organize Suç Örgütü Çökerildi

Bursa'da Organize Suç Operasyonu

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir operasyonda organize suç örgütü çökertildi. Uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlar işledikleri iddia edilen 26 kişi gözaltına alındı, bunlardan 22'si tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda

Operasyon, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın çeşitli birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Ekipler, İsmail Hakkı Z. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Aynı Anda Eş Zamanlı Baskınlar

Uyuşturucu ticareti, insan ticareti, cinsel istismar ve fuhşa teşvik gibi eylemlerde bulundukları belirtilen zanlılara yönelik Bursa'nın Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ilçesi ve Bolu'da toplam 31 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Kovalamaca Sonrası Yakalandılar

Yapılan baskınlarda, Orhangazi ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan bazı şüpheliler otomobille kaçmaya çalıştı. Ancak, tarım arazisine bıraktıkları araçtan sonra yaya olarak kaçmaya devam eden zanlılar, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı.

Malzemeler Ele Geçirildi

Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç Başladı

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Aralarında İsmail Hakkı Z.'nin de bulunduğu 22 kişi, "suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti, fuhşa teşvik" suçlarından tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Bursa merkezli 3 ilde çeşitli suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 26 zanlıdan 22'si tutuklandı.