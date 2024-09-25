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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yenişehir'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:39
Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Akdere Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Fıstık çamlıkları ile kaplı alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine, bölgedeki yangın söndürme ekiplerine hızla müdahale talimatı verildi.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Havadan ve karadan toplamda yapılan müdahale sonrasında yangın, kısa bir süre içinde tamamen söndürüldü. Yetkililer, olayın çıkış sebebi ile ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Yangının söndürülmesine katılan tüm ekiplere teşekkür eden yetkililer, bu tür olaylarda hızlı müdahale etmenin önemini vurguladı.

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