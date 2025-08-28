Bursa'da Orman Yangını: Yenişehir-Bursa Yolu 1-25. Kilometre Arası Kapandı

Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kırsal Fethiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun 1 ile 25. kilometreleri arası tedbiren trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinden sağlanıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

