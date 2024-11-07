Bursa'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da İki Noktada Yangınla Mücadele

Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde çıkan orman yangınları, hızla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlar, özellikle Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Birlikte Hareket Eden Ekipler

Yangının duyulmasıyla birlikte, bölgeye Dursunbey, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Karacabey'deki Yangın Durumu

Öte yandan, Karacabey ilçesinde de bir orman yangını çıktığı ve bu yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi. Yangınlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.