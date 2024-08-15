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Bursa'da Ortaokul Öğrencileri İçin Zanaat Atölyeleri Başlatılıyor

Bursa'da, ortaokul öğrencilerine yönelik zanaat atölyeleri açılarak beceri geliştirme hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:19
Bursa'da Ortaokul Öğrencileri İçin Zanaat Atölyeleri Başlatılıyor

Bursa'da Zanaat Atölyeleri Açılıyor

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği zanaat atölyeleri kapsamında, 6 okulda toplamda 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Bu programla, ortaokul öğrencilerine mesleki beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Yeni Uygulama ile Meslek Liseleri İlk Kez Ortaokul Öğrencileriyle Buluşuyor

Bakanlık tarafından hayata geçirilen Beceri Geliştirme Programı çerçevesinde, 7 ve 8'inci sınıfyiyecek içecek, bilişim, el sanatları, elektrik-elektronik, metal, gıda teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, tarım ile radyo-televizyon gibi alanlarda eğitim verilecek.

İlk Ziyaret M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bu atölyelerde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek projeye yönelik bilgiler aldı. Alireisoğlu, öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından, zanaat atölyelerinin amacı ve önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bu uygulama ile öğrencilerin çeşitli yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz." diyen Alireisoğlu, bu haftadan itibaren 8-10 okulda daha zanaat merkezleri açılacağını duyurdu.

Beceri Geliştirme Programının Amaçları

Beceri Geliştirme Programı, resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki 7. sınıf düzeyindeki öğrenciler için tasarlandı. Öğrencilerin temel mesleki beceriler kazanmalarını sağlamak ve mesleğe erişimi kolaylaştırmak hedefleniyor. Program dahilinde modüler kurslar sunulacak ve kurslar için öğrencilere herhangi bir ücret alınmayacak.

Başarıyla tamamlanan kurslarda öğrencilere, bakanlıkça belirlenen modül başarı belgesi verileceği belirtildi. Bu belgeler öğrencinin e-portfolyosuna kaydedilecek.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7...

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı. Öğrenciler, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim görüyor.

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