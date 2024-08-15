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Bursa'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:53
Bursa'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay Yeri Bilgisi: Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Yangının Büyümesi: Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevreyi tehdit eder hale geldi.

İtfaiye Müdahalesi: Yangın ihbarı üzerine bölgede Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 araç ve 40 itfaiye personeli olay yerine sevk edildi.

Önlemler: Yangının çevredeki geri dönüşüm tesisleri ve odun depolarına sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun önlemler aldı.

Sonuç: Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam etmektedir.

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