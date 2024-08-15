Bursa'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Olay Yeri Bilgisi: Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Yangının Büyümesi: Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevreyi tehdit eder hale geldi.
İtfaiye Müdahalesi: Yangın ihbarı üzerine bölgede Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 araç ve 40 itfaiye personeli olay yerine sevk edildi.
Önlemler: Yangının çevredeki geri dönüşüm tesisleri ve odun depolarına sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun önlemler aldı.
Sonuç: Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam etmektedir.