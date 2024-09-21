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Bursa'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Nilüfer ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahelesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:19
Bursa'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın İhbarı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, İrfaniye Mahallesi yakınında bulunan otluk bir alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Çıkan yangın kısa sürede yayılarak, bölgede daha önce bırakılan atık kauçuk yığınlarına sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Ayrıca, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de kritik durum için bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin Başarılı Mücadelesi

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının daha fazla yayılmaması için gerekli önlemler alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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