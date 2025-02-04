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Bursa'da Oto Aksesuar İşletmesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, yan dükkana da sıçrasa da itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:20
Bursa'da Oto Aksesuar İşletmesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Paniği: Oto Aksesuar Dükkanında Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kemerçeşme Mahallesi'nde yer alan oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın, yan dükkana da sıçrayarak büyük bir panik oluşturdu. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Yangın Anında Olay Yeri Kosları

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, yangının büyümesini engellemek için yoğun bir şekilde çalıştı. Yangın, başlangıç noktası olan oto aksesuar dükkanından oto yedek parça dükkanına sıçramasıyla daha da geniş bir alana yayıldı. Olay sırasında dumandan etkilenen iki kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek tedavi edildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun bir müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma işlemlerine devam ederek olası yeniden alevlenmelere karşı önlem aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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