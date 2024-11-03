Bursa'da Otobüs Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Talihsiz Kaza!

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nde bir yolcu otobüsü, karşıya geçmek isteyen bir kadına çarparak feci bir kazaya yol açtı. Kazaya karışan otobüs, Şeref G. tarafından yönetilen 46 AJS 600 plakalı araçtı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Olay, İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Otobüstekilerin 112 Acil'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kadın Şehir Hastanesi'ne götürüldü fakat yaşamını yitirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Durumu

Polis ekipleri, kazanın ardından kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu, yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı ve trafik normale döndü.