Bursa'da Otobüs Tırın Dorsesindeki Gemi Çapasına Çarptı: 3 Yaralı

Bursa Orhangazi'de yolcu otobüsü, tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı; 3 yolcu Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:08
Kaza Ayrıntıları

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

Olay, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde, yol çalışması nedeniyle yolun tek şeride düşmesi sonucu gerçekleşti.

54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsünü kullanan Erkan B. (56) yönetimindeki araç, karşı yönden gelen 26 AJC 519 plakalı tırı süren Kemal S. (63) idaresindeki aracın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.

Kazada, araçta bulunan 35 yolcu arasında otobüsün sol tarafında hasar oluştu. Kazada yaralananlar: Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) olarak bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

