Bursa'da otomobil yayaya çarptı — Kaza güvenlik kamerasında

Bursa Osmangazi'de Atatürk Caddesi'nde 16 LFU 34 plakalı otomobil yolun karşısına geçen kişiye çarpıp kaldırıma çıkarak ağacı devirdi; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:02
Osmangazi, Atatürk Caddesi

M.Y. idaresindeki 16 LFU 34 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın ardından sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yayanın durakta bekleyen iki otobüsün arasından çıktığı; sürücünün yayaya çarpmamak için manevra yapsa da çarpmanın gerçekleştiği, ardından aracın kaldırıma çıkarak ağacı devirdiği ve kaldırımdaki kişilerin panikle koşuşturduğu görülüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil, Atatürk Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi