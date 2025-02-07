Bursa'da Otomobille Kamyonun Çarpıştığı Kaza Araç Kamerasında

Bursa'da Kaza Anı Araç Kamerasında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Olay, merkez Yıldırım ilçesinde, Otosansit yönünde giden 34 KS 3829 plakalı otomobilin, Ahmet K. yönetiminde Acemler istikametine doğru manevra yapmaya çalışırken, Fatih A. yönetimindeki 34 RC 2480 plakalı kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları ve Hasar Durumu

Kaza, Küçükbalıklı batçık girişinde meydana geldi. Sola doğru manevra yapan otomobil, aynı yönede seyir halinde olan kamyona çarparak büyük bir hasara yol açtı. Olay anı, başka bir araçtaki kameraya yansıyarak kayıt altına alındı.

İki araçta da hasar oluşması, sürücülerin ve diğer yolcuların yaşadığı korku dolu anları gözler önüne serdi. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.