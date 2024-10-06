Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Mahallesi yakınlarında, bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Olay, Bursa-Balıkesir yolu üzerinde gerçekleşti.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangın haberinin alınmasının ardından, bölgeye çok sayıdaki sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Gelişmeleri Takip Ediyoruz

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile (fotoğrafta) tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile (fotoğrafta) tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile (fotoğrafta) tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile (fotoğrafta) tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile (fotoğrafta) tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile (fotoğrafta) tarafından kurtarıldı.