Bursa'da Panelvanın Altında Kalma Tehlikesi

Bursa'da Panelvan Kazası Son Anda Önleniyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, İsabey Mahallesi'nde korkutucu bir kaza meydana geldi. Bebek arabasındaki çocuğuyla yürüyen bir kadın, hızla gelen bir panelvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay anında, bebek arabasıyla yol kenarında yürüyen kadın, üzerlerine doğru savrulan panelvanı fark ederek hızlı bir hamle yaptı. Bu sayede hem kendi hayatını hem de bebeğinin güvenliğini sağladı.

Savrulan panelvan, karşı yönden gelen hafif ticari bir araca çarparak durabildi. Kaza anı, olayın yakınındaki bir iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kazanın şans eseri daha büyük bir felakete dönüşmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.