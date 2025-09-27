Bursa'da Park Halindeki Tankere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Bursa'da Yine Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kaza ve Yaralılar

Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana gelen kazada, İnegöl'den Eskişehir istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki M.G. (52) idaresindeki 35 CKF 086 plakalı tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.Y., F.Y., M.Y. ve A.Y. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve Ulaşım

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından yol kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

