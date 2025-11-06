Bursa'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Komşusunu Silahla Vurdu, Ağır Yaralı

Bursa Osmangazi'de park yeri kavgasında Emirhan Ç., komşusu Hasan E.'ye tabancayla ateş etti; yaralı şahıs Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:40
Osmangazi, Yunuseli Mahallesi

Bursa'da komşular arasında araç parkı meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden araç parkı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Hasan E. ile komşusu Emirhan Ç. akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emirhan Ç., yanında bulunan tabanca ile komşusu Hasan E.'ye ateş açtı. Kurşunların karnına isabet etmesi sonucu Hasan E. ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

