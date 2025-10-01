Bursa'da 'pitbull'lu saldırı davası: Sanıklara 21'er yıla kadar hapis talebi

Bursa'daki pitbull'lu saldırı davasında savcı, 3 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs'ten 21'er yıla kadar hapis ve tutuklanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:25
Bursa'da 'pitbull'lu saldırı davası: Sanıklara 21'er yıla kadar hapis talebi

Bursa'da 'pitbull'lu saldırı davasında mütalaa: 21'er yıla kadar hapis istendi

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 3 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısının mütalaası açıklandı.

Duruşmada savcının talebi

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ender G., tutuksuz sanık Eyüp Can Ö. ve olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Murat Ö. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüp Can Ö. ve Ender G.'nin, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Sanıklar mütalaayı kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, hükmü açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde gerçekleşti. Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö. bir iş yerinde, önceden yaşanan bir olayla ilgili konuşmak üzere buluştu. Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıktı; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre baba ile oğlu tarafından üzerine saldırtılan köpek, Tosun'u yaraladı.

Tosun, köpeği iş yerinin ikinci kattaki penceresinden attı. Kavgada ayrıca Ender G.'nin Tosun'un başına fırça sopasıyla vurduğu belirtildi. Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sanıklar hakkında açılan davada, Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi eylemin "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin