Bursa'da 'pitbull'lu saldırı davası: Sanıklara 21'er yıla kadar hapis talebi

Bursa'da 'pitbull'lu saldırı davasında mütalaa: 21'er yıla kadar hapis istendi

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 3 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısının mütalaası açıklandı.

Duruşmada savcının talebi

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ender G., tutuksuz sanık Eyüp Can Ö. ve olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Murat Ö. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüp Can Ö. ve Ender G.'nin, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Sanıklar mütalaayı kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, hükmü açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde gerçekleşti. Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö. bir iş yerinde, önceden yaşanan bir olayla ilgili konuşmak üzere buluştu. Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıktı; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre baba ile oğlu tarafından üzerine saldırtılan köpek, Tosun'u yaraladı.

Tosun, köpeği iş yerinin ikinci kattaki penceresinden attı. Kavgada ayrıca Ender G.'nin Tosun'un başına fırça sopasıyla vurduğu belirtildi. Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sanıklar hakkında açılan davada, Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi eylemin "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.