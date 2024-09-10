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Bursa'da Pitbull Saldırısı: At Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, başıboş bir pitbull cinsi köpek ata saldırdı ve yaraladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:47
Bursa'da Pitbull Saldırısı: At Yaralandı

Bursa'da Pitbull'un Ata Saldırısı

Bursa'nın merkez ilçesi Osmangazi'de, bir pitbull cinsi köpek, bilinmeyen bir sahibin elindeki ata saldırarak yaralanmasına sebep oldu.

Köpek ve Atın Karşılaşması

Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, başıboş dolaşan pitbull, bir atla karşılaştı. Köpek, görüş alanındaki ata doğru hızla ilerledi ve atın bacaklarından ısırarak yaralanmasına neden oldu.

Kovalamaca ve Kaybolma

Yaşanan kovalamaca sonrasında, hem köpek hem de at gözden kayboldu. Olayın ardından durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililerin Çalışması

Olayın rapor edilmesinin ardından, ekipler köpeğin yakalanması için arama çalışmalarına başladı. Bu arada, köpeğin ata saldırdığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi izleyenlerde büyük bir şok etkisi yarattı. Sonuç

Olayın ardından hayvanların güvenliği ve sahiplerinin sorumlulukları yeniden gündeme geldi.

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