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Bursa'da Polise Direnen Baba Teslim Oldu

İnegöl'de çocuklarının önünde boğazına bıçak dayayan baba, müzakere sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:58
Bursa'da Polise Direnen Baba Teslim Oldu

Bursa'da Polise Direnen Baba Teslim Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki çocuğunun yanında boğazına bıçak dayayan şüpheli Hüseyin G., sonunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin G. bir binayı yanıcı maddeyle kundaklamakla suçlanıyordu. Bu olay sonrası bıçakla güvenlik güçlerine direnmeye karar veren şüpheli, Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.

Polis ve jandarma ekipleri, zanlının teslim olması için ikna çabalarını sürdürdü. Müzakere ekipleriyle yapılan görüşmeler sırasında zanlının babası ve çocuklarından biri evden çıktı. Hüseyin G.'nin ailesinin, güvenlik güçlerine destek olduklarını ve alıkoyma olmadığı bilgisini verdikleri öğrenildi.

Yaklaşık 24 saat süren müzakerelerin ardından İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Hüseyin G.'nin teslim olmasını sağladı.

Gözaltına alınan şüpheli ve onunla birlikte evde bulunan 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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