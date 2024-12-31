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Bursa'da Polise Hücum Eden Firari Hükümlü Vurarak Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise ateş açan firari hükümlü, vurularak yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:42
Bursa'da Polise Hücum Eden Firari Hükümlü Vurarak Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, polise silahla ateş açan bir firari hükümlü gerçekleştirilen operasyonda vurularak yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi Kale Sokak'ta 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir gasp olayının şüphelisi olduğu tespit edilen D.A.'yı yakalamak için harekete geçti.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen D.A., kaçmaya çalışırken polis ekiplerine ateş açtı. Ekipler tarafından vurularak yakalanan hükümlünün üzerini arayan polis, evinde yaptığı incelemede 1 ruhsatsız tabanca ve 60 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yaralanan D.A., olay yerinde çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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