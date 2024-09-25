Bursa'da Polise Silah Çeken Kişi Tutuklandı

Bursa'da Gelişen Silahlı Olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, komşularını yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsız eden bir kişi, polise silah çekerek olaya müdahale eden güvenlik güçlerine direndi.

Olayın Detayları

İsmet K. (45), Kazım Karabekir Mahallesi 2. Köroğlu Sokağı'ndaki evinde müzik volume'ünü artırarak komşularını rahatsız etti. Rahatsızlık üzerine durumu polise bildirildi. Ancak, polis ekipleri evine geldiğinde silahla karşılaştı. Direniş ve Tutuklama Süreci

İsmet K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.