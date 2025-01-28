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Bursa'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Aranıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşını ve kardeşini yaralayan T.S. için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:23
Bursa'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Aranıyor

Bursa'da Pompalı Tüfekle Saldırı Panic Yarattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, T.S. (34) adlı bir şüpheli, kız arkadaşı Aynur A. (23) ve onun kardeşi Nuray A. (16)'yı pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, T.S., Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, bir ikametten çıkan kız kardeşleri fark ederek peşlerine düştü. Şüpheli, ruhsatsız pompalı tüfeğini ateşleyerek her iki kızı da yaraladı.

Olayı gören çevre sakinleri, hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı kız kardeşler, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anına dair güvenlik kamerası görüntülerinde, T.S.'nin aracını kullanarak kız kardeşlerin peşine düştüğü ve ardından ateş açtığı anlar net bir şekilde kaydedildi. Görüntülerde, kız kardeşlerin saldırı sırasında kaçarak uzaklaşmaya çalıştıkları anlar da yer alıyor.

Polis, olaydan hemen sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu tür silahlı saldırıların artış göstermesi, yerel halk arasında endişeye neden oluyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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