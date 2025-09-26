Bursa'da PTT çalışanı darp olayında şüpheli M.A. tutuklandı

Bursa'da PTT çalışanı darp olayında şüpheli tutuklandı

Olay ve soruşturma süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da PTT çalışanı yol ortasında linç edildi" başlıklı haberle ilgili kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, başsavcılık talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan şüpheli M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Habere konu görüntülerde, Nilüfer İlçesi Ata Bulvarı'nda bir trafik kazasının ardından, PTT çalışanı olduğu iddia edilen kişinin, aracının içinde kazaya karışan diğer kişi tarafından darp edildiği görülüyordu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı; yürütülen soruşturma neticesinde şüphelinin yakalanması ve tutuklanması sağlandı.