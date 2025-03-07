Bursa'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Heyecanı

Bursa'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

Bursa'da, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar camileri doldurarak ilk Cuma namazında bir araya geldi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan 6 asırlık Ulu Cami'de kurulan cemaat, manevi atmosferde dualarını etmek için toplandı.

Namaz öncesinde ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Cuma hutbesinde ise, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve iyilik ayı olduğu vurgusu yapılarak bu ayın faziletlerine dikkat çekildi.

Özellikle kalabalık nedeniyle cami içinde yer bulamayan birçok kişi, namazlarını avluda ve cami çevresinde gerçekleştirdi. Bu yoğun ilgi, Bursa'nın manevi değerlerinin ve toplumsal dayanışmasının bir göstergesi oldu.

Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu. Kentin tarihi sembollerinden 6 asırlık Ulu Cami'ye gelen cemaat, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu. Kentin tarihi sembollerinden 6 asırlık Ulu Cami'ye gelen cemaat, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.