Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da sosyal medya için kurgu video çeken iki kişi, resmi trafik polisi üniforması giymeleri nedeniyle A.E. ve M.A.C. gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:23
Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal medyada paylaşılan kurgu videoda izinsiz üniforma kullanımı gündeme geldi

Bursa'da sosyal medya için kurgu video çeken iki kişinin, resmi polis kıyafeti giymeleri üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatı'nda kullanılan trafik polisi üniforması giydiği tespit edildi.

Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlendi. Resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İki şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BURSA’DA SOSYAL MEDYA İÇİN KURGU VİDEO ÇEKEN 2 KİŞİ, RESMİ POLİS KIYAFETİ KULLANMALARI ÜZERİNE...

BURSA’DA SOSYAL MEDYA İÇİN KURGU VİDEO ÇEKEN 2 KİŞİ, RESMİ POLİS KIYAFETİ KULLANMALARI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI.

BURSA’DA SOSYAL MEDYA İÇİN KURGU VİDEO ÇEKEN 2 KİŞİ, RESMİ POLİS KIYAFETİ KULLANMALARI ÜZERİNE...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama