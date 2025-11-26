Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı
Sosyal medyada paylaşılan kurgu videoda izinsiz üniforma kullanımı gündeme geldi
Bursa'da sosyal medya için kurgu video çeken iki kişinin, resmi polis kıyafeti giymeleri üzerine gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatı'nda kullanılan trafik polisi üniforması giydiği tespit edildi.
Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlendi. Resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İki şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
BURSA’DA SOSYAL MEDYA İÇİN KURGU VİDEO ÇEKEN 2 KİŞİ, RESMİ POLİS KIYAFETİ KULLANMALARI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI.