Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da sosyal medya için kurgu video çeken iki kişi, resmi trafik polisi üniforması giymeleri nedeniyle A.E. ve M.A.C. gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.