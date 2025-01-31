Bursa'da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu

Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOM Ekiplerinin Sıkı Takibi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli E.A.'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, E.A. yönetimindeki araç, il dışından Bursa'ya gelirken durduruldu.

Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan aramalarda, aracın kapı döşemeleri altında gizlenmiş toplam 20 ruhsatsız tabanca bulundu. Bu durum, emniyet güçlerinin operasyonunun ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi oldu.

Adli Süreç Başladı

E.A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.