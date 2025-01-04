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Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bursa'da sağlık çalışanları, Gazze'deki meslektaşlarına destek vermek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:08
Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bursa'da görev yapan sağlık çalışanları ve hekimler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarına destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Orhangazi Parkı'nda toplandı.

Doktorlar, sağlık çalışanları, öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı grup, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Dr. Tarık Yaşa, grup adına basın açıklaması yaptı.

Gazze'deki Sağlık Krizi

Yaşa, Gazze'deki sağlık krizini bir yılı aşkın süredir büyük endişe ve öfkeyle izlediklerini belirterek, "Gazze'ye insani yardım girişine ve dağıtımına engel olundu, sağlık sistemi sistemli saldırılarla tarumar edildi." ifadelerini kullandı. Yaşa, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

"Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere 45 binden fazla insan, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti," diyen Yaşa, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. "Binlerce insan soğuğa terk edildi," diye ekledi.

Kemal Adwan Hastanesi'nde Durum

Geçtiğimiz hafta yoğun saldırılara maruz kalan Kemal Adwan Hastanesi'nin bu hafta hizmet dışı kaldığını aktaran Yaşa, İsrailli askerlerin hastaneye baskın düzenleyerek bazı binaları ateşe verdiğini ifade etti. Hastaların Endonezya Hastanesi'ne tahliye edildiğini, ancak 25 hastane personeli ve hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin alıkonulduğunu belirtti.

Hekimlerin uluslararası düzeyde baskı yapılması gerektiği çağrısında bulunduğunu söyleyen Yaşa, "Hastanelerin dokunulmazlığının sağlanması için gereken adımlar atılmalıdır." dedi.

Yaşa, soykırımın sonuçlarına karşı duyarsız kalmayacaklarını vurgulayarak, kalıcı ateşkes, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve sağlık tesislerinin korunması için acil çağrıda bulundu. Açıklamanın ardından meydana, Gazze'de yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin yer aldığı notlar, oyuncaklar ve çocuk ayakkabıları bırakıldı.

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