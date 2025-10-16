Bursa'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısı: İ.A. (8) Bacağından Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan İ.A. (8), okul yolunda bacağından ısırılarak yaralandı; vatandaşlar kurtarıp hastaneye götürdü.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:31
Bursa'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısı: İ.A. (8) Bacağından Yaralandı

Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırısı: İ.A. (8) yaralandı

Orhangazi Yeni Sölöz Mahallesi'nde okul yolunda saldırı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yeni Sölöz Mahallesi sınırlarında yaşayan İ.A. (8), okuluna gitmek üzere evinden çıktıktan sonra sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yolda ilerleyen çocuk, iddialara göre köpeğin ani hamlesi sonucu bacağından ısırıldı. Olayı gören bölge sakinleri müdahale ederek çocuğu köpeğin saldırısından kurtardı.

Kurtarılan çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalede çocuğun bacağında derin yara oluştuğu, ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yetkililer veya belediye tarafından yapılan resmi bir açıklama haberde yer almadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Bacağında...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Bacağında derin yara oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?