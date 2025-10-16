Bursa'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısı: İ.A. (8) Bacağından Yaralandı

Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırısı: İ.A. (8) yaralandı

Orhangazi Yeni Sölöz Mahallesi'nde okul yolunda saldırı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yeni Sölöz Mahallesi sınırlarında yaşayan İ.A. (8), okuluna gitmek üzere evinden çıktıktan sonra sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yolda ilerleyen çocuk, iddialara göre köpeğin ani hamlesi sonucu bacağından ısırıldı. Olayı gören bölge sakinleri müdahale ederek çocuğu köpeğin saldırısından kurtardı.

Kurtarılan çocuk hemen hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalede çocuğun bacağında derin yara oluştuğu, ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yetkililer veya belediye tarafından yapılan resmi bir açıklama haberde yer almadı.

