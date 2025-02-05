Bursa'da Sahipsiz Köpek Okul Bahçesinde Öğrenciye Saldırdı

Bursa'da Sahipsiz Köpek Saldırısı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Dağkadı İlkokulu'nda öğrenim gören 9 yaşındaki M.Ö, okulun bahçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

Saldırı Anı ve Sonrası

Küçük kız, teneffüs sırasında meydana gelen olay sonrası öğretmenleri tarafından durumu ailesine bildirildi. Yaralı öğrenci, ailesi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve burada ilk müdahale yapıldı. M.Ö, ardından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Aileden Açıklama

Öğrencinin babası Soner Ö, olay hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının yaralanma nedenini bir gün sonra öğrendiğini ifade etti. Babası, "Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucunda korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor," şeklinde konuştu.

Şikayet Başvurusu

Soner Ö, ayrıca köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerektiğine dikkat çekerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa şikayette bulunduklarını, konunun yargıya intikal ettiğini belirtti.