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Bursa'da Sahipsiz Köpeklerin Kediye Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:07
Bursa'da Sahipsiz Köpeklerin Kediye Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Üzücü Olay: Sahipsiz Köpeklerin Kediye Saldırısı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, sahipsiz 3 köpeğin bir kediyi hedef alarak sert bir saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

Meydana gelen saldırıda, ne yazık ki kedinin köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Bu tür olayların artışı, hayvanların korunması gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayı daha da dramatik bir şekilde gözler önüne serdi.

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