Bursa'da Sahte Altın Satıcısı 4 Zanlı Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:02
Bursa'da Sahte Altın Satıcısı 4 Zanlı Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın bozdurmak isteyen kişilere yönelik bir ihbar aldı. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, sahte altın bozdurmaya çalışan D.K, C.Ç, Z.O. ve G.A.'yı yakaladı.

Yapılan aramalarda zanlıların üstünden ve araçlarından 92 gram sahte altın, 80 bin 775 lira, 1400 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin Bursa, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde, çeşitli gramajlarda sahte altın bozdurarak karşılığında para aldıklarını belirledi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üstünde ve araçlarında yapılan aramada 92 gram sahte altın, 80 bin 775 lira, 1400 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

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