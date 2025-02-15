Bursa'da Sahte İçki İmalatı: Bir Şüpheli Gözaltında

Bursa'da sahte içki üretimi yapan bir kişi, düzenlenen operasyonda yakalandı. 39 litre sahte içki ve malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:24
Bursa'da Sahte İçki İmalatı: Bir Şüpheli Gözaltında

Bursa'da Sahte İçki Üretimi Engellendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli, gözaltına alındı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir kahvehanede el yapımı içki imal edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi.

Yapılan Operasyonda Ele Geçirilenler

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, 39 litre sahte içki, 19 litre etil alkol ve 1,8 kilogram içki yapım kiti bulundu. Sahte içki ve bu malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.

İçki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İş...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İş yerine yapılan operasyonda 39 litre sahte içki, 19 litre etil alkol ve 1,8 kilogram içki yapım kiti ele geçirildi. Sahte içki ve yapımında kullanılan malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

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