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Bursa'da Sahte İktilen Ürünlere Karşı Büyük Operasyon: 7 Tutuklama

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli sahte içki üretiminden tutuklandı. 4 bin 735 litre etil alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:43
Bursa'da Sahte İktilen Ürünlere Karşı Büyük Operasyon: 7 Tutuklama

Bursa'da Sahte İçki Operasyonu

Bursa'da gerçekleştirilen kapsamlı kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 4 bin 735 litre etil alkol, 350 sahte bandrol, 8 gümrük kaçağı içki, bir pompalı tüfek, 17 kartuş ve çeşitli kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir başka zanlı ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

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