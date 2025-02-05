Bursa'da Sanatseverleri Büyüleyen 'Avni Anıl Besteleri' Konseri

Bursa'da 'Avni Anıl Besteleri' Konseri Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 'Avni Anıl Besteleri' konserini düzenleyerek müzik tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.

Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından gerçekleştirildi ve şef Salih Taşkın yönetiminde sahne aldı.

Sanatçıların Performansları Beğeni Topladı

Etkinlikte, Samiye Berkmen, Gökçe Bekaroğlu, Zeynep Kır, Bahattin Başaran, Betül Bilgin ve Ümit Tok gibi yetenekli solistler, Avni Anıl'ın en sevilen eserlerini seslendirerek müzikseverlere görkemli bir performans sergiledi.

Gecenin sonunda, sanatçılar uzun süre alkışlandılar. Bu özel konser, Bursa'daki sanat yaşamını renklendiren önemli bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.