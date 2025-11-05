Bursa'da şap salgını: Çiftçi Mustafa Arslan 8 buzağını kaybetti

Yenişehir'de süt sığırcısı Mustafa Arslan, şap salgını nedeniyle 8 buzağını kaybetti; 300 başlık çiftlik 10 günde ağır zarar gördü.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:06
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde şap salgını çiftçiyi vurdu

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi’nde süt sığırcılığı yapan Mustafa Arslan, şap hastalığı nedeniyle 8 buzağısını kaybettiklerini açıkladı. 15 yıl önce 20 hayvanla başlayan işletme, bugün 300 başa ulaşmışken, salgın 10 gün içinde tüm yatırımı derinden etkiledi.

Çiftçinin sözleri

"Deprem gibi oldu yıktı geçti" diyen Arslan, işletmesinin durumunu şöyle anlattı: "Bunun 130’u kesime gitti. Geri kalanları da damızlık özelliğini yitirdi kesime gidecek. Bugün sağmalık sığır alsanız 200 bin lira ama biz 80 bine kesime gönderdik. Buzağı ölümleri oldu, yavru atmalar yaşandı. 8 buzağımızı şapa verdik. Biri 50 bin liradan sadece buzağı zararımız bile 400 bin lira."

Zararın boyutu

Arslan, yaklaşık 300 hayvanın 260’ının sağmalık olduğunu, işletmeyi kendi buzağılarını büyüterek 15 yıl içinde genişlettiklerini belirtti. Şap nedeniyle meydana gelen buzağı ölümleri ve yavru atmalar yatırımın geri dönüşünü ve işletmenin devamını tehdit ediyor.

Gelecek kaygısı

Arslan, yenilemeye çalışılsa bile oluşan kaybın ağır olduğunu vurgulayarak, "Yenilemeyi düşünseniz giden 100 hayvan yerine 40 baş alabiliyorsun" dedi. Ayrıca, "Tekrar sıfırdan başlayabilir miyiz bilmiyorum. 100 hayvanınız gidiyor yerine ancak 40 baş koyabiliyorsunuz. Resmen 10 günde, 15 yıl geriye gittik" ifadelerini kullandı.

