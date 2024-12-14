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Bursa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:49
Bursa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Bursa'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Erol D. (60) yönetimindeki 16 UP 689 plakalı aracın Muratbey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesi ile gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar ve Müdahale

Kazada yaralanan sürücü Erol D. ile araçta bulunan Nurgül D. (51) ve Nuray D. (50), olay yerinde sağlık ekipleri tarafından uyandırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları kurtardı.

İlk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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