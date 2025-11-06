Bursa'da servis aracı yayaya çarptı: Z.O. ağır yaralandı

Bursa Nilüfer'de servis aracının çarptığı yaya Z.O. ağır yaralandı; Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:43
Nilüfer, Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Z.O.'ya M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis aracı çarptı.

Kazada Z.O. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

