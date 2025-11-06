Bursa'da servis aracı yayaya çarptı: Z.O. ağır yaralandı

Nilüfer, Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Z.O.'ya M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis aracı çarptı.

Kazada Z.O. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI YAYA, AĞIR YARALANDI