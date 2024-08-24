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Bursa'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yangını

Bursa'da İzmir-İstanbul seferini yapan otobüs yolda alev aldı, yolcular başka bir araçla devam etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:27
Bursa'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yangını

Bursa'da Otobüs Yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yangın, İzmir-İstanbul seferi yapan otobüs, Köksal A. tarafından yönetiliyordu.

Olayın Gelişimi

Büyükbalıklı mevkisinde, otobüste dumanların yükseldiği fark edildikten sonra sürücü hızla yol kenarına çekti. İçeride bulunan 41 yolcu ve 3 kişilik personel, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangının Yayılması ve Müdahale

Rüzgarın etkisiyle otobüsün alevleri, yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Olay yerine jandarma, trafik polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yolcuların Durumu

Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular jandarma ekiplerince alındı. Başka bir otobüsle seyahatlerine devam etmeleri sağlandı. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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