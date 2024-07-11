Bursa'da şiddetli yağış: Sokaklar ve caddeler su altında kaldı!

Kent genelinde etkili olan yağış, özellikle Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile İnegöl ve Gemlik ilçelerinde hayatı durma noktasına getirdi. İnegöl'de caddeler ve sokaklar su baskınları ile dolarken, sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Fatih Mahallesi'nde kaldırım çöktü. Gemlik'te ise kısa süreli ama yoğun yağış, bazı iş yerlerinin önündeki ürünlere zarar verdi.

VALİLİKTEN VE METEOROLOJİDEN UYARILAR

Bursa Valiliği, vatandaşları saat 18.00'e kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri ise kent genelindeki yağışın yer yer saat 20.00'ye kadar sürebileceğini belirtti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANANLARIN ZOR ANLARI



Sabah saatlerinde başlayan sağanak, birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Su baskınları nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yaya olarak dışarıda olan vatandaşlar da yağmurdan korunmak için çareler aradı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve bu durum hem araçlar hem de yayalar için tehlikeli anlar yarattı.

CADDE VE SOKAKLARDA DURUM

İnegöl'de, cadde ve sokaklarda meydana gelen su baskınları nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Sürücüler, su dolu yollarda araçlarını kontrol etmekte zorlandı ve birçok araç yolda kaldı. Gemlik ilçesinde ise yağışın etkisiyle bazı iş yerlerinin önündeki ürünler zarar gördü. İş yeri sahipleri, ani su baskınlarına karşı önlem almaya çalışsa da birçok ürün sular altında kaldı.

METEOROLOJİK DURUM VE BEKLENTİLER

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan sağanak yağışın yer yer saat 20.00'ye kadar devam edebileceğini bildirdi. Valilik ise vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyararak, yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Özellikle sürücülerin trafikte dikkatli olması ve mümkünse araçlarını kullanmaktan kaçınmaları önerildi.