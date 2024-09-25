Bursa'da Silah Çeken Şüpheliye Özel Tim Müdahalesi

Bursa'da Gergin Anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki İsmet K., gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek komşularını rahatsız etti. Komşular durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli, evinin balkonuna çıkarak gelen polislere silah doğrulttu.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, İsmet K.'nın müziğin sesinin yükseldiğini fark edince, durumu kontrol altına almak için takviye güç talep etti. Olay yerine intikal eden Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, önlem alarak yeleklerini giydi.

Özel Harekat Timlerinin Müdahalesi

Kapıyı kırarak içeri giren özel harekat timleri, İsmet K.'yı kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Olay sonrası, zanlı polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Bu olay, Bursa'da yaşanan gergin bir gecenin örneklerinden biri olarak kaydedildi.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden ve çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden ve çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden ve çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden ve çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden ve çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden ve çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi, Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.