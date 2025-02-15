Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı

Bursa'da Silahlı Cinayet Şoku

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Derviş Ö., emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yıldıztepe mevkisinde yerde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, kafasına mermi isabet eden Mehmet A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet A'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Soruşturması Sonucu Derviş Ö. Yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, cinayet şüphelisinin Derviş Ö. olduğunu tespit etti. Şüphelinin, Nilüfer ilçesindeki bir evde saklandığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan operasyonla Derviş Ö. yakalandı.

Öğrenilen bilgilere göre, Derviş Ö.'nün Mehmet A. ile alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadığı ve bu noktada silahla ateş ettiği bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürmektedir.