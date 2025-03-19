Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan Ceyhun Avcı, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 04:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 04:04
Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Çeltikçi Mahallesi'nde yaşanan bu trajik olayda, Onur E. (41) ve Ceyhun Avcı (31) arasında daha önceki husumet nedeniyle bir kahvehanede tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi neticesinde Onur E., yanındaki tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden ağır yaralanan Ceyhun Avcı, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay sonrası, jandarma ekipleri kaçan şüpheli Onur E.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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